Одессит отсудил у мэрии 100 тысяч гривен за помятую деревом машину

В итоге постановили привлечь мэрию к выплате компенсации. Одесситу за пострадавшую машину полагается 100 тысяч гривен.

Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Александр Козловский на заседании комиссии по вопросам ЖКХ.

Впрочем, пока деньги в горсовете выделять не спешат. Говорят, то, что дерево находится на балансе мэрии, еще надо доказать. По данным главы департамента ЖКХ, оно росло на территории одного из ОСМД, а значит, там и должны отвечать за происшествие.

Чтобы добиться справедливости, все деревья в городе решили пересчитать и закрепить за ними паспорт. Там укажут, за кем дерево закреплено, и кому, в случае чего, отвечать за последствия, если оно рухнет. Пройтись хотят не только по улицам, а и по школьным дворам, больницам и прочим соцучреждениям.

Это поможет понять владельцам имущества, с кого спрашивать в подобных ситуациях. А невиновным – “отбиться” от несправедливых судебных исков.

Фото: trassae95.com