Одессит накормил собаку раками и устроил разборки с ветеринаром

Когда домашнему животному стало плохо, мужчина быстро отвез его в ветклинику. Там сказали, что у песика закупорился желудок.

Об этом стало известно УСИ их приговора Киевского районного суда.

Посоветовали промывать желудок и делать уколы. Хозяин лечил питомца, как ему сказали, но все без толку. Собачке становилось только хуже.

В итоге одессит решил отвезти ее в другую клинику. Там, осмотрев животное, выдали совсем другой диагноз, отметив, что собаку неправильно лечили.

Хозяин пса так разозлился, что решил тут же ехать к врачу, назначившему неадекватные процедуры для животного. Он ворвался в кабинет и набросился с оскорблениями на ветеринара.

Потом взял с врачебного стола ноутбук и сбросил его на пол. А после — накинулся на медика с кулаками. В итоге обиженный клиент разгромил чуть ли не полклиники.

Мужчину постановили оштрафовать на 17 тыс. грн. Но привлечь к ответственности не смогли, платить он отказался. В итоге с одесситу ужесточили наказание. Теперь вместо 17 ему предстоит заплатить 40 тыс. грн. за моральный ущерб ветеринару и еще 9,5 тыс. выложить, чтобы возместить материальные убытки.

Фото: kotomatrix.ru