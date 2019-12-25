Одессит для бездомных кошек соорудил трехэтажный особняк с видом на море (фото)

Да еще какое! Большой удобный дом в три этажа, где сможет мирно уживаться с десяток хвостатых животных.

Жилище для котиков соорудил городской активист Демьян Ганул и поделился на своей странице в Facebook фотографиями.

По его словам, на то, чтобы построить домик, ушло примерно две недели. Его создали таким, чтобы котики смогли переждать там морозы и снегопады.

Активист рассказал, что не успели “кошачий особняк” установить на пляже, как его облюбовали первые жильцы.

“В доме поселились хвостатики, которым пришлась по вкусу элитная недвижимость у моря”, – написал Демьян Ганул.

Одессит отметил, что это только начало его “застройки побережья” в пользу котиков. Он надеется на то, что сотрудники пляжа помогут уберечь недвижимость от вандалов. А еще ждет поддержки из общественного бюджета, ведь один такой дом обошелся ему примерно в тысячу гривен.

Фото: Facebook Демьяна Ганула

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!