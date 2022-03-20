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Одессе-маме: в парке установили большую скамейку из отходов пластика (фото)

Одессе-маме: в парке установили большую скамейку из отходов пластика (фото)

Необычная скамейка, просторная и удобная, появилась в одесском парке «Юность». Ее изготовили из отходов пластика.

Рецепты

Эта скамейка-кресло – подарок Одессе-маме от троих IT-шников, которые называли себя Ден, Ромчик и Костян.

Об установке скамейки сообщил автор проекта «Мастерская по переработке пластиковых отходов» Евгений Хлебников.

Автор проекта выразил радость по поводу того, что нашлось такое удачное применение пластиковому сырью.

Фразы, высеченные на скамейке, и умиляют, и поднимают настроение: «Odessa Mama», «Глубину определяет ныряющий».

Ранее мы рассказывали, как осенью 2021 года одессит Александр Решетарь своими руками изготовил антивандальную скамейку и установил ее на Ланжероне как подарок любимому городу и его жителям.

Фото с Facebook-страницы Евгения Хлебникова

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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