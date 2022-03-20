Одессе-маме: в парке установили большую скамейку из отходов пластика (фото)

Одесский ТЮЗ заработал онлайн Двери одесского ТЮЗа, как и других одесских театров, закрылись с началом войны, 24 февраля. Но коллектив театра решил начать работать онлайн. ПОДРОБНЕЕ

Военное положение в Одессе, день 24-й: бесплатный обед на одесской улице Много чего одесситы за многие годы наблюдали в одесском Новощепном ряду (бывшая Эстонская) – и полный «раздрай», и полное преображение. Но чтобы такое! Вот оно, военное положение в городе: рядом с входом в Преображенский парк каждый мог угоститься бесплатным полноценным обедом, приготовленным рестораном кавказской кухни «Тархун». ПОДРОБНЕЕ

Одесский зоопарк в военное время: здоровое питание, музыкальное воспитание и дефицит вольеров В Одесском зоопарке, где круглый год практически не смолкали восторженные голоса посетителей, сегодня непривычно тихо. Но животные, не спрятавшиеся от мартовских морозов, живут своей обычной жизнью. Сотрудники зоопарка в ответе за тех, кого приручили. ПОДРОБНЕЕ