Одессе-маме: в парке установили большую скамейку из отходов пластика (фото)

Необычная скамейка, просторная и удобная, появилась в одесском парке «Юность». Ее изготовили из отходов пластика.
Эта скамейка-кресло – подарок Одессе-маме от троих IT-шников, которые называли себя Ден, Ромчик и Костян.
Об установке скамейки сообщил автор проекта «Мастерская по переработке пластиковых отходов» Евгений Хлебников.
Автор проекта выразил радость по поводу того, что нашлось такое удачное применение пластиковому сырью.
Фразы, высеченные на скамейке, и умиляют, и поднимают настроение: «Odessa Mama», «Глубину определяет ныряющий».
Ранее мы рассказывали, как осенью 2021 года одессит Александр Решетарь своими руками изготовил антивандальную скамейку и установил ее на Ланжероне как подарок любимому городу и его жителям.
Фото с Facebook-страницы Евгения Хлебникова