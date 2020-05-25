Одессаоблэнерго 25 мая начал проверку самовольных подключений: “докарантинных” должников отключат повторно

Начиная с 25 мая будут проведены контрольные проверки «самовольного подключения» к электросетям клиентов, которых обесточили за задолженность, накопленную до 12 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Одессаоблэнерго».

В частности, в сообщении говорится: «Значительное количество клиентов нарушило законодательство Украины и самовольно подключилась к сетям, чтобы и дальше безвозмездно потреблять электроэнергию. Обязанность потребителя платить за электроэнергию определяется ст.58 п.3.1 Закона Украины «О рынке электрической энергии». В связи с этим предупреждаем, что с 25 мая мы вынуждены проводить повторное обесточивание клиентов, которые самовольно возобновили электропитание после прекращения подачи электроэнергии за долги сформированные до карантина».

Восстановить подключение такие должники смогут только после оплаты долга и повторного подключения. Кроме того, несанкционированное подключение станет основанием для начисления штрафа.

ВАЖНО! В «Одессаоблэнерго» заявляют, что клиенты, у которых возникла задолженность в период карантина (с начала действия карантина до 25 мая), отключаться от сетей электроснабжения не будут.

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