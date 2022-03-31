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«Одессагаз-Поставка»: спасибо потребителям за поддержку

«Одессагаз-Поставка»: спасибо потребителям за поддержку

Представитель компании «Одессагаз-Поставка» Юлия Бухтиярова поблагодарила всех горожан, которые, несмотря на военное положение, продолжают оплачивать за потребленный газ.

На сегодняшний день большая часть потребителей оплачивает счета, а это около 75% от поставленного газа. Своевременная оплата дает возможность резервировать газ на будущее и позволит обеспечить энергоносителем предприятия и жителей города и области.

В компании «Одессагаз-Поставка» напомнили, что все абонентские участки работают с 9.00 до 14.00, без перерыва на обед. Работают также все дистанционные каналы коммуникаций: контакт-центр, чат-боты, мессенджер в Facebook. А специалисты компании готовы отвечать на все вопросы потребителей.

— Мы все должны быть активными и ответственными ради ПОБЕДЫ! – подчеркнула Юлия Ивановна.

 

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