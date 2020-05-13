Одесса в конце XIX века: фотоснимки города и окрестностей из архива Стамбульского университета

Одесский историк Андрей Красножон создал в соцсетях фотоальбом с уникальными снимками Одессы позапрошлого века. Уникальность коллекции в том, что она представляет фотоснимки города и окрестностей, собранные в Архиве Стамбульского университета. Все они сделаны в конце XIX века.
Как отмечает сам историк, некоторые из этих снимков он и сам увидел впервые.
– По наводке своего друга, проф. Мехмета Тютюнджи, наткнулся на небольшую коллекцию фотоснимков с видами Одессы и окрестностей из архива Стамбульского университета. Лично я некоторые из этих снимков вижу впервые, — пишет Андрей Красножон.
Места города, узнаваемые сразу, узнаваемые с трудом, а над некоторыми и голову поломать приходится: «Что же это за место?!»… При этом каждое из этих фото — настоящий раритет.
Познаем Одессу конца позапрошлого века вместе — благодаря предоставленной Андреем Красножоном коллекции из Стамбула.
Все фото опубликованы Андреем Красножоном.