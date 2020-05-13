Одесса в конце XIX века: фотоснимки города и окрестностей из архива Стамбульского университета

Одесский историк Андрей Красножон создал в соцсетях фотоальбом с уникальными снимками Одессы позапрошлого века. Уникальность коллекции в том, что она представляет фотоснимки города и окрестностей, собранные в Архиве Стамбульского университета. Все они сделаны в конце XIX века.

Как отмечает сам историк, некоторые из этих снимков он и сам увидел впервые.

– По наводке своего друга, проф. Мехмета Тютюнджи, наткнулся на небольшую коллекцию фотоснимков с видами Одессы и окрестностей из архива Стамбульского университета. Лично я некоторые из этих снимков вижу впервые, — пишет Андрей Красножон.

Места города, узнаваемые сразу, узнаваемые с трудом, а над некоторыми и голову поломать приходится: «Что же это за место?!»… При этом каждое из этих фото — настоящий раритет.

Познаем Одессу конца позапрошлого века вместе — благодаря предоставленной Андреем Красножоном коллекции из Стамбула.

Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула. Коллекция фото из Стамбула.

Все фото опубликованы Андреем Красножоном.

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