Одесса становится более привлекательной для инвестиций

Одесса повысила рейтинг инвестиционной привлекательности до уровня invАА- (высокая инвестиционная привлекательность).

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства ІВІ-Rating.

При этом кредитный рейтинг города подтвержден на уровне uaA с прогнозом «стабильный» – это означает неизменность рейтинга на протяжении 12 месяцев.

Такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую способность города рассчитываться по своим обязательствам.

Повышение рейтинга инвестиционной привлекательности обусловлено длительным ростом отдельных показателей социально-экономического развития города, действиями местной власти по улучшению инвестиционного климата и внедрением политики «максимального благоприятствования» для бизнеса, модернизацией инфраструктуры и транспорта, пояснил директор муниципального департамента рейтингового агентства IBI-Rating Дмитрий Задесенец.

При обновлении рейтингов были учтены:

Структура экономического комплекса города и динамика ключевых показателей

Экономика Одессы является диверсифицированной, что снижает влияние на ее развитие неблагоприятных коммерческих факторов в отдельных отраслях и обеспечивает стабильные поступления в бюджет города. В 2018 году наблюдался дальнейший рост основных показателей социально-экономического развития: объем реализованной промышленной продукции вырос на 9,1% до 28,2 млрд грн., выполненных строительных работ – на 50% до 12,1 млрд грн., розничный товарооборот – на 6,4% до 36,7 млрд грн., внешнеторговый оборот – на 9,9% до 2,1 млрд долл. США. Большинство показателей в пересчете на душу населения продолжают соответствовать или превышать средние значения по стране.

Конкурентные преимущества и недостатки по сравнению с другими городами страны

Город имеет развитый логистический комплекс, значительное количество разнопрофильных учебных заведений, развитые обслуживающую, коммунальную и социальную инфраструктуру. Большое количество действующих предприятий, статус одного из крупнейших туристических центров страны и более 1 млн. человек населения обеспечивает высокий внутренний спрос на товары и услуги, а также создает хорошую основу для дальнейшего развития производственного сектора и транспортной отрасли. При этом, стоимость трудовых ресурсов ниже, по сравнению с другими «городами-миллионниками». Активные действия по привлечению локальных и иностранных инвестиций, а также политика максимальной прозрачности по отношению к бизнесу со стороны местных властей, положительно влияет на инвестиционный климат в регионе, на экономический, кадровый и социальный потенциал города. В Одессе локализованы ключевые органы государственной власти региона.

Эффективность финансовой политики и показатели бюджета

По результатам 2018 года доходы бюджета города увеличились на 15,2% до 10,7 млрд грн., что было обусловлено ростом поступлений от собственных источников на 17,3% до 7,2 млрд грн., трансфертов из бюджетов высших уровней – на 11,2% до 3,5 млрд грн. Доля налоговых доходов в структуре бюджета города составила 56,8%, такие поступления являются диверсифицированными по плательщикам и отраслям, что обеспечивает относительную стабильность и прогнозируемость поступлений в бюджет. Уровень бюджетной обеспеченности продолжает превышать среднее значение по стране и в 2018 году составил 7,1 тыс. грн. Бюджет города остается бюджетом-донором, перечисляя в государственный бюджет реверсную дотацию – 232,3 млн грн. в 2018 году против 156,6 млн грн. в 2017 году. Из-за увеличения текущих расходов, расходов на обслуживание кредитов при сохранении высокого уровня финансирования капитальных расходов, городской бюджет выполнен с дефицитом в сумме 595 млн грн., который был покрыт за счет остатков средств и заемного капитала.

Чувствительность бюджета и экономики города к воздействию негативных факторов

Действия городских властей по модернизации объектов инфраструктуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства требуют привлечения дополнительного финансирования, которое в т. ч. происходит за счет платных ресурсов, что приводит к росту долговой нагрузки на бюджет города. На 1 января 2019 г. показатель консолидированной долговой нагрузки составлял 32,4%, что соответствует умеренному уровню долговой нагрузки. В дальнейшем ожидается его колебания в пределах 40-42%. Учитывая долгосрочность большинства кредитов и удобный график уплаты процентов, их обслуживание не окажет значительного давления на доходную часть бюджета, по крайней мере, при существующих объемах поступлений. По мнению Агентства, влияние негативных факторов на экономику и финансовую состоятельность города остается умеренным – экономический комплекс города хорошо диверсифицирован и в достаточной мере адаптировался к рискам, возникшим в связи с военным конфликтом на востоке Украины и введением торговых ограничений между Украиной и РФ.

Для проведения аналитического исследования были использованы показатели социально-экономического развития, статистические данные, казначейская отчетность, программные материалы, другая информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.

Фото: newblueconsulting.com