Одесса стала частью масштабной премьеры документального фильма об украинцах

С 2016 года в Украине работает команда проекта Ukraїner. Целью проекта стало знакомство украинцев с их же страной путем небольших, но очень красивых и эмоциональных роликов. Эти видео набирали миллионы просмотров в интернете и проект стал действительно популярным.

Деньги на съемки основатели Ukraїner искали в различных фондах, искали через гранты и добывали с помощью краундфандинговых платформ. Через несколько лет команда доросла до создания полноценного документального фильма. Средства на его производство были выделены Украинским культурным фондом.

Премьера фильма прошла 1 ноября одновременно в пятидесяти городах Украины и Европы и онлайн. А вот в Одессе премьерный показ состоялся лишь 4 ноября. Там побывал корреспондент “Одесской жизни”.

О чем фильм? О нашей стране. Кто главные герои? Мы с вами, ее жители.

Авторы ленты собрали истории из разных кусочков Украины – Бессарабии, Карпат, Каменец-Подольского, Полесья, Буши, Припяти. Зрители проживают с ними один день – с утра и до вечера. Видят, чем они живут, какими ремеслами занимаются, с кем общаются… Все они очень разные, их и нас объединяет наша страна. Лента изобилует потрясающе красивыми пейзажами моря, гор, лесов, полей. И даже заброшенная Припять выглядит романтично. Особое настроение видеоряду придает музыка группы Даха Браха.

В Одессе показ прошел с аншлагом – люди стояли и сидели в проходах зала кинотеатра Синема Сити, а после было много вопросов к режиссеру Николаю Носку.

Фильм можно бесплатно посмотреть на Youtube-канале Ukraїner.

Фото автора и кадры из фильма “Ukraїner. The Movie” с официального сайта проекта