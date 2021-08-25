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Одесса порыжеет и будет преподносить сюрпризы (фото)

Одесса порыжеет и будет преподносить сюрпризы (фото)

В Одессе скоро стартует Пятый юбилейный фестиваль «Рыжий город». Обычно с этого фестиваля начинаются празднования Дня города. Это очень веселый фестиваль, проходящий под рыжим солнцем, в рыжем городе, с рыжим настроением.

Само понятие «рыжий город» привнес в жизнь города ушедший от нас одесский писатель Георгий Голубенко. Рыжий – значит солнечный, это такое особое состояние души, когда хочется делиться радостью со всеми, когда ощущаешь единство и общность.

Главная идея фестиваля – избавление одесситов и гостей города от пессимизма, попытка погрузить их в мир позитива, радости, смеха. Ну а молодые таланты со всех уголков Украины получат возможность заявить о себе в рыжем (солнечно-позитивном) духе,

– говорит организатор фестиваля Наталья Делиева.

Наталья Делиева

Наталья Делиева

28 августа будет дан старт этому солнечному фестивалю. Присоединиться может каждый желающий. Желательно в рыжем парике или с шарами солнечного цвета, лентами и прочей рыжей атрибутикой. В 17:00 на площади у Дюка вас ожидают конкурсы, будут избраны король и королева рыжих, состоится флешмоб шотландских танцев (в Шотландии – наибольшее количество людей с рыжим цветом волос).

фестиваль «Рыжий город»

Рыжая дорожка, подсчет всех рыжих, угощение бесплатным мороженым и многое другое – все это вас ожидает вас на площади у Дюка.

фестиваль «Рыжий город»3

Ну а потом начнется рыжий парад. С лозунгом «Одесса – рыжий город!» он пройдет от Дюка до Летнего театра Горсада. Там в 19:00 начнется рыжее концертное действо с участием артистов из разных городов Украины.

В Летнем театре вас встретит и художественная выставка «Рыжий город». Ну а еще фотосушка – работы одесских фотохудожников. Будет и отдельная художественная локация – выставка детских рисунков. Потом общим голосованием будет выбрана лучшая (по мнению всех собравшихся на фестивале) картина выставки. Организатор выставки художников, отметим, носит и фамилию в тему: это Олег Рыжков.

В фестивале примут участие Уличный театр «Джайра» из Черкасс, артисты из столицы и других уголков Украины. Вас ожидают и другие рыжие изюминки и сюрпризы, даже знакомство с рыжей мадам Цилей, которая встретит вас в импровизированном одесском дворике.

Там же состоятся конкурсы, будут выбраны: самый рыжий ребенок, самые рыжие мужчина и женщина, самая рыжая семья. Ну а закончится все дискотекой.

В 2021 году фестиваль будет проходить при поддержке Украинского культурного фонда и его программы «Культура, туризм, регионы. Локальные фестивали».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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