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Одесса опять без электротранспорта: трамваи и троллейбусы возвращаются в депо

Одесса опять без электротранспорта: трамваи и троллейбусы возвращаются в депо

В 9:30 28 октября общественный электротранспорт Одессы вынужден был прекратить работу из-за нехватки мощности в электросети.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«Общественный электрический транспорт отработал утренние часы и с 9:30 с целью сбережения электроэнергии начал заходить в депо», — говорится в информации от мэрии.

О том, как дальше будет работать электрический транспорт, в горсовете обещают проинформировать позже.

Напомним, что утром в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротрнас» сообщили, что городской электротранспорт возобновил работу и трамваи с троллейбусами вышли на маршруты согласно графику.

Проблемы с электроснабжением у украинцев возникли после того, как государство-террорист российская федерация провела массовые ракетные обстрелы гражданской энергоинфраструктуры. Так оккупанты хотят оставить нас без электричества, воды, тепла и связи, чтобы вынудить прекратить освобождения своей земли, которую ранее оккупировала россия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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