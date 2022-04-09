Одесса, как и Киев, остаются желанной целью для российских захватчиков

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко выразил мнение, что в настоящее время нельзя исключать, что Киев и Одесса могут быть следующими направлениями вероятных атак россии.

Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

«Если говорить о столице и о киевском направлении, и о группировке российских войск в беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Точно так же нельзя исключать и то, что Одесса теоретически может быть следующим этапом их атак. Но сейчас мы должны понимать, что все ключевые военные действия будут сосредоточены на Донбассе, и ключевая военная вообще история и стратегия россии (в Украине – ред.) – это Донецкая и Луганская область», — проинформировал советник главы МВД.

По его словам, приоритетными направлениями остаются те же, что и в последние дни.

«В Луганской области – это Попасная, Рубежное, в Донецкой области – Мариуполь, который продолжает стоять и воевать. И это направление на Славянск – Краматорск», – сказал представитель МВД.