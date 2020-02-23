Одесса из космоса: как изменился город за 35 лет (фото, видео)

В онлайн-сервисе Google Earth Engine, который хранит космические снимки из разных уголков планеты, можно найти и Одессу.

Так, издание uc.od.ua собрало фотографии города, сделанные из космоса, за 35 лет.

На них можно увидеть, как менялся город с 1984 по 2018 годы.

Публикуем отдельные фото и слайды, объединенные в ролик.

На снимках легко рассмотреть, что первые значительные перемены подоспели в Одессе к началу 2000-х годов.

К этому времени, к примеру, квартал, объединяющий улицы Пишоновскую, Дидрихсона и Дюковскую, полностью оказался застроен высотками. Активно осваиваются Поля орошения в районе Пересыпи и Шкодовой горы. А на Морвокзале вырос яхт-клуб.

А если взглянуть на снимки 2010 года, то на них уже с трудом узнаешь Одессу конца 80-х.

Так, например, Карантинный мол в порту, который начали расширять еще в 80-е, именно к 2010 году обзаводится новой территорией, намытой в сторону моря.

Также можно увидеть, как в 2008-2011 годах строят стадион “Черноморец”.

И наконец, существенные отличия можно разглядеть на фото 2018 года. Так, если в 2013 году видно только появившийся терминал в аэропорту, то на снимке 2018 года уже хорошо заметны контуры новой взлетной полосы.

В общем, смотрите сами.

Фото, видео: uc.od.ua, vi.ill.in.ua

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