Одесса и область – это Украина: флешмоб от Одесской ОВА

Одесская областная военная администрация призывает вас присоединиться к флешмобу «Одещина – это Украина!».
Флешмоб стартует по инициативе начальника Одесской ОВА Максима Марченко.
Стань «блогером-воином», противодействуй фейкам и российской пропаганде! Наша армия защищает нас оружием, а мы все вместе – словом будем убивать врага!
— сказано в сообщении ОВА
Чтобы принять участие во флешмобе, надо записать реальное видео из своего города или села, на рабочем месте или даже дома, сидя на диване — опровергнуть фейки и поддержать Вооруженные силы Украины!
Затем видео с хештегами #Одессацеукраїна #Oдещинацеукраїна надо разместить на своих страницах в Фейсбуке или Инстраграмме, прислать родным и друзьям!
Так мы сможем выбить врага из украинского информационного пространства многомиллионной армией одесских блогеров.
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