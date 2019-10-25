Чисто украинское «дать гарбуза» с введением в нашу жизнь такого еще недавно «не нашего» праздника Хэллоуина наполнилось совершенно иным звучанием. Город таки «тонет» в гарбузах, но такое обилие тыкв всех форм, цветов, размеров вовсе не означает, что кто-то вынес их нежеланным сватам.

Тыквы — в витринах, у входов, просто по дороге — совершенно не страшные, выполняют еще и рекламную функцию и встречаются в эти дни на каждом шагу. Обычно они сочетаются с соломой и другими дарами осени.

И пусть в них вырезаны хэллоунские рожицы, тыквы все равно не пугают, даже когда по вечерам в них загорается огонек.

Одесса «дает гарбуза», но как-то совсем не отпугивающе, а с юмором и в большом изобилии. Правда, ну очень уж повторяющемся изобилии, если отследить тенденцию. Кто-то умудряется, правда, придумать что-нибудь «из ряда вон». Но тыква же и есть тыква, даже в сочетании с магазинными весами, сохранившимися с советских времен.

Впрочем, нет, пошутили таки исключительно по-Хэллоуински у одного из кафе. Здесь прямо на дороге у входа установили страшилку в колпаке, просящую милостыню. Когда монетка кладется на поднос, у страшилки загораются глаза и она издает ужасающие звуки. Все равно никто не ужасается, все смеются.

В общем, повальный праздник осени получился на одесских улицах, а никак не ужастик.

Кстати, напомним: Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие полагают, что Хэллоуин пришел к нам из Америки, на самом деле, он родом из Европы, конкретно — из Великобритании.

В чем суть? Кельтские племена в этот период отмечали праздник перехода от лета к зиме и начало нового года. Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире мертвых открывалась дверь, и духи стараются пробраться в мир живых. Дабы не допустить гостей с того света, нужно было их напугать.

Чтобы отпугнуть нечисть, в окнах домов выставляли картофелины и репу с вырезанными глазами и ртом и с горящей свечой внутри. Позже их заменила тыква, которая стала называться «светильником Джека».

Изначально праздник назывался All Hallows Even (Вечер всех святых), но позже был сокращен до одного слова — Halloween.

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