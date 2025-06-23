отключение света

Ключевые моменты

  • В понедельник, 23 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС остались без света;
  • Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно» опубликовал список домов, где запланировано отключение.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Бачинского Анатолия, 1-63,
  • Варненская, 1-9,
  • Евгения Танцюры, 2, 8, 10,
  • Героев Крут, 1-8,
  • тупик 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный,
  • Филатова Академика, 1-7,
  • Михаила Комарова, 1-41,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Рассвета, 1-79,
  • Детская 1,3,3Е,5,5Ж,
  • Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
  • Штурвальная, 15-21б,
  • Курбаса Леся, 15-30,
  • Бригадная, 23-55,
  • Музычка Андрея, 7-21А,
  • Чубаевская, 8,8/корп. 1,12,
  • Люстдорфская дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в. 

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я линия на ЖМ, 12,
  • 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 82, 82а, 84, 84а,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Звонка, 9-32,
  • Донецкая,
  • Закарпатская, 28/а-72, 209,
  • Капитана Кузнецова, 3-13,
  • Кавказская, 30-41,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица, Февральская, 35-59,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклонная, 17/1,
  • Ойстраха Давида, 2,
  • Атамана Головатого, 102,
  • С. Палия, 21,
  • Южная дорога,
  • Похыла,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й,3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер, Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Л. Украинки, 10,12,20,11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • Черноморского Казачества, 88-100б,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Навигационный, 13-19,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • переулок Шахтинский, 25-46

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Бессарабская, 1-5,
  • Февральская, 3,5,
  • Тираспольская, 29, 31.



Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме