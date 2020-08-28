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«Одесса больше не столица»: Институт развития городов сопоставил бюджеты областных центров 

«Одесса больше не столица»: Институт развития городов сопоставил бюджеты областных центров 

Специалисты ОО «Институт развития городов» провели анализ бюджетов городов Украины. В него вошли 25 городов: 21 областной центр, а также Кривой Рог, Кременчуг, Мариуполь и Краматорск. 

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Согласно расчетам Института развития городов (ИРГ), Одесса заняла третье место по величине бюджета и девятнадцатое — по доходам бюджета на душу населения.

Среди причин низкого показателя доходов специалисты называют недостаточные налоговые поступления в городской бюджет. В частности, налогов и сборов с доходов физических лиц, поступлений от единого налога и налогов с имущества.

«С одной стороны, у нас крайне слабо развита индустрия, которая в других городах обеспечивает массу «белых» рабочих мест и серьезные поступления от использования земли. С другой — отстает и мелкое-среднее предпринимательство, которое неплохо «вытягивает» такие города, как Львов и Ужгород» — говорится в сообщении.

ОДЕССА БОЛЬШЕ НЕ СТОЛИЦА или О ЧЕМ ГОВОРИТ СОПОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ«Денег нет» — таков ответ одесских…

Gepostet von Інститут розвитку міст am Mittwoch, 26. August 2020

Также, специалисты обращают внимание, что Одесса живет не по средствам: в 2017-м расходы бюджета превышали доходы на 1013 млн гривен, в 2018-м — на 675 млн гривен, в 2019-м — на 876 млн гривен.

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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