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Новости Одессы и Одесской области

Одесса 90 лет назад глазами американского фотографа (фото)

Одесса 90 лет назад глазами американского фотографа (фото)

Потемкинская лестница под дождем, портрет Сталина под Александровской колонной, серп и молот вместо памятника императрице на Екатерининской площади…

Одесса знакомая и совершенно неожиданная, а, главное, лица одесситов из той, совсем иной эпохи.

Все эти фото сделаны американским фотографом Брэнсоном ДеКу (англ. Branson DeCou) в 1931 году в нашем городе.

Смотреть на них из дня сегодняшнего необыкновенно любопытно. Это как минимум. Погружаемся в историю Одессы, словно на машине времени: с того момента, как сделаны эти фотографии, прошло почти 90 лет!

Брэнсон родился в Филадельфии, штат Пенсильвания в 1892 году. Он всерьез заинтересовался фотографией и даже бросил вуз ради путешествий по миру.

Позже стал проводить лекции о путешествиях, иллюстрируя каждую из них цветными слайдами, раскрашенными вручную.

Фото из оцифрованных слайдов коллекции Брэнсона (сайт Калифорнийского университета в Санта-Круз)

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Мария Котова
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