Одеський зоопарк перетворився у дитсадок: днями у пари білих лам народилося дитинча (фото)

Про це повідомляє пресслужба Одеського зоопарку.

– У першій половині літа Одеський зоопарк перетворився на справжній дитячий садок. Весняно-літній сезон і співробітники, і відвідувачі зоопарку завжди очікують з трепетом в передчутті справжнього бебі-буму. І 2020-й рік не став винятком, – пише пресслужба.

Як зазначають у пресслужбі, практично в кожному вольєрі копитного ряду зоопарку зараз можна побачити чарівних дитинчат. Малюки з’явилися у плямистих ланей, сірої української худоби, благородних оленів.

Наймолодший мешканець на даний момент – це дитинча білої лані. Малюк з’явився на світ кілька днів тому.

Усі новонароджені почуваються чудово, мають відмінний апетит і зараз знаходяться весь час поруч з турботливими батьками в загальних вольєрах.

Фото: пресслужба