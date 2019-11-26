Одеський університет потрапив у ТОП-20 вишів, які отримують фінансування держави на науку

Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед регіональних вишів харківські заклади вищої освіти отримали найбільше державних коштів на науку за останні 3 роки. Зокрема, в ТОП-20 університетів з найбільшим бюджетом наукових проектів увійшли 4 з Харкова.

Про це розповів перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович сьогодні, 26 листопада 2019 року, під час робочої поїздки до Харкова. Він взяв участь у відкритті Ради проректорів з наукової роботи МОН.

– Цього року ми зробили такий собі ТОП-20 університетів, які за останні 3 роки отримали найбільше державних коштів на науку. Йдеться про ті кошти, які вони одержують через МОН за результатами конкурсу наукових проектів. У цьому ТОП-20 представлені 4 харківські виші – ХНУ, ХПІ, ХАІ, ХНУРЕ. Це – найвищий показник серед регіональних вишів, – повідомив Юрій Полюхович.

Загалом за 2017-2019 роки ці університети одержали на наукові проекти майже 300 млн грн. Це шоста частина загального бюджету на всю Україну, який становив майже 1 млрд 790 млн грн.

Найбільше в ТОП-20 вишів з Києва – 7. З регіональних 3 з Дніпра, 2 – зі Львова, по 1 – з Одеси, Сум, Ужгорода, Чернівців. Зокрема йдеться про Одеський національний університет імені Мечникова.

– Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрями у вишах мають отримати ще й базове фінансування. У бюджет ми для цього заклали 400 млн грн, – наголосив перший заступник Міністра.

Фото: ИА Regnum

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