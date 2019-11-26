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Одеський університет потрапив у ТОП-20 вишів, які отримують фінансування держави на науку

Одеський університет потрапив у ТОП-20 вишів, які отримують фінансування держави на науку

Зокрема йдеться про Одеський національний університет імені Мечникова.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед регіональних вишів харківські заклади вищої освіти отримали найбільше державних коштів на науку за останні 3 роки. Зокрема, в ТОП-20 університетів з найбільшим бюджетом наукових проектів увійшли 4 з Харкова.

Про це розповів перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович сьогодні, 26 листопада 2019 року, під час робочої поїздки до Харкова. Він взяв участь у відкритті Ради проректорів з наукової роботи МОН.

– Цього року ми зробили такий собі ТОП-20 університетів, які за останні 3 роки отримали найбільше державних коштів на науку. Йдеться про ті кошти, які вони одержують через МОН за результатами конкурсу наукових проектів. У цьому ТОП-20 представлені 4 харківські виші – ХНУ, ХПІ, ХАІ, ХНУРЕ. Це – найвищий показник серед регіональних вишів, – повідомив Юрій Полюхович.

Загалом за 2017-2019 роки ці університети одержали на наукові проекти майже 300 млн грн. Це шоста частина загального бюджету на всю Україну, який становив майже 1 млрд 790 млн грн.

Найбільше в ТОП-20 вишів з Києва – 7. З регіональних 3 з Дніпра, 2 – зі Львова, по 1 – з Одеси, Сум, Ужгорода, Чернівців. Зокрема йдеться про Одеський національний університет імені Мечникова.

– Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрями у вишах мають отримати ще й базове фінансування. У бюджет ми для цього заклали 400 млн грн, – наголосив перший заступник Міністра.

Фото: ИА Regnum

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