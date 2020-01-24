Одеський припортовий завод скоротив виробництво аміаку у 5 разів

ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ), останніми роками в умовах кризи працює переважно за давальницькою схемою, в 2019 році збільшив випуск карбаміду на 82,1% – до 324,6 тис. тонн, але скоротив виробництво аміаку в 4,7 рази – до 29,9 тис. тонн.

Як повідомили на підприємстві, на експорт в минулому році було перевантажено 2,55 млн т аміаку, з них – 18,6 тис. тонн власного виробництва, передає БізнесЦензор.

Крім того, на експорт було перевантажено 352,3 тис. тонн карбаміду, з них – 288,5 тис. тонн власного виробництва.

У той же час для вітчизняних споживачів на внутрішній ринок було відвантажено 76,8 тис. тонн аміаку, з них – 3,4 тис. тонн власного виробництва, а також 3,6 тис. тонн карбаміду.

Відповідно до звіту ОПЗ за 2018 рік, в тому році було перевантажено 2,2 млн тонн аміаку і 178,3 тис. тонн карбаміду.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ “Конкорд Капітал”, іншим акціонерам-фізичним особам – 0,4312%.

Підприємство простоювало з кінця квітня 2018 року. Його робота була зупинена через порушення давальцем ТОВ “Всеукраїнська Енерго Компанія” договору з “Укртрансгазом”.

Борг підприємства за газ перед НАК “Нафтогаз України” перевищує 1,5 млрд грн.

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У серпні 2019 року завод відновив роботу, відібравши за конкурсом ТОВ “Агро Газ Трейдинг” і запустивши один агрегат аміаку і два агрегати карбаміду. Цей договір в результаті продовження в кінці минулого року діє до 30 квітня 2020 року.

Фото: Голос України

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