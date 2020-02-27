Одеський порт і Воронцовський маяк офіційно визнані туристичними об’єктами

Про це повідомляє пресслужба Одеського морського порту.

Фахівцями адміністрації Одеського морського порту під час цього заходу були презентовані оглядова автобусна екскурсія по Одеському порту та екскурсія до Воронцовського маяка – «Стежкою маячника», яка в цьому році відзначає 10-й, ювілейний сезон.

Відзначити професійне свято туристичний інформаційний центр Одеси Департаменту культури і туризму Одеської міської ради запросив гідів туристичних агенцій міста. Захід був інформаційно насиченим, що дозволило екскурсоводам поповнити свої знання про історію і сьогодення міста.

З презентацією програм Одеської філії ДП «АМПУ», що спрямовані на задоволення попиту одеситів і гостей міста до знайомства з Одеським портом, виступила інженер відділу зовнішніх зв’язків Тетяна Яковлева, яка має багаторічний досвід проведення екскурсій портом, цим музеєм під відкритим небом, і вже 10 років водить екскурсійні групи до Воронцовського маяка. А відтепер Одеський порт, як туристичний об’єкт, отримав ще й офіційне визнання: його включено до реєстру туристичного інформаційного центру Департаменту культури і туризму.

Цікавими були також виступи Ігоря Шубакова, історика і письменника, та Артура Суханова, відомого одеського барда.

Під час зустрічі екскурсоводи мали змогу поспілкуватись між собою поділитись досвідом, обговорити існуючі проблеми.

Довідка. Всесвітній день екскурсовода (International Tourist Guide Day) відзначається щорічно 21 лютого у багатьох містах світу – особливо в таких центрах туризму, як Одеса. Професійне свято було започатковано у 1990 р. Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів (гідів) – World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) – з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів.

Фото: АМПУ

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