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Новости Одессы и Одесской области

Одеських рятувальників навчать працювати з китайською протипожежною технікою (фото)

Одеських рятувальників навчать працювати з китайською протипожежною технікою (фото)

На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області триває підготовка до проведення тренінгів з навчання особового складу оперативно-рятувальної служби.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

Спеціальне аварійно-рятувальне обладнання та техніка, які отримані у відповідності до Контракту, підписаного між Міністерством комерції Китайської Народної Республіки та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, проходить технічне обслуговування.

Співробітники ГУ ДСНС України в Одеській області здійснюють необхідну технічну підтримку та забезпечення умов роботи персоналу китайської сторони.

Очікується прибуття до м. Одеси особового складу територіальних органів управління ДСНС України з усіх регіонів, які у термін до 15 січня на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління будуть проходити навчання з експлуатації та обслуговування переданої китайською стороною аварійно-рятувальної техніки і обладнання.

Фото: ДСНС

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