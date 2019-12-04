Одеські школярі створили короткометражні фільми про булінг

Для того, щоб привернути увагу до проблеми буллінгу в навчальних закладах, одеські школярі створили короткометражні фільми на цю тему в рамках конкурсу «STOP буллінг».

Про це повідомляє informer.od.ua.

За свої матеріали переможці конкурсу отримали грошові винагороди.

Основною метою конкурсу «STOP буллінг» є запобігання і протистояння насильству та іншим видам образи серед учнів шкіл. У конкурсі взяли участь 32 навчальних заклади Одеси, які підготували 39 короткометражних фільмів на цю тему.

Переможці отримали дипломи від Департаменту освіти і науки Одеської міськради, а також грошові винагороди: 1-е місце – 5 тис. грн, 2-е місце – 4 тис. грн і 3-е – 3 тис. грн.

Третє місце зайняло відразу три авторські колективи шкіл №48, №80 та №71.

Друге місце розділили два колективи зі шкіл №72 та №18.

Перше ж місце зайняла Одеська загальноосвітня школа №1 з короткометражкою «Особлива». У фільмі показаний фрагмент життя школярки, яку принижували однокласники. Короткометражка показує важливість підтримки з боку близьких людей, вчителів і однокласників.

Фото: скріншот з фільму “Особлива”

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