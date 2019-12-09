fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеські паркувальні інспектори: як минули три місяці роботи інспекції

Одеські паркувальні інспектори: як минули три місяці роботи інспекції

Одеські паркувальні інспектори за 3 місяці своєї роботи зібрали в бюджет міста 768 тисяч гривень.

1686 штрафів за неправильну парковку на загальну суму в 768 тисяч гривень наклали співробітники одеської муніципальної паркувальної інспекції, яка почала свою роботу у вересні.

Про це повідомив директор департаменту транспорту мерії Одеси Олександр Ілько, пише Таймер.

Правда, в бюджет з цієї суми поки надійшло лише 274 тисячі гривень – інші штрафи поки не оплачено. Однак Ілько запевнив, що оплатити їх змусять: мовляв, з виконавчою службою налагодили взаємодію, і якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, то виконавці будуть накладати арешт на банківські картки та рахунки штрафника. Подібний прецедент, за словами Ілько, вже є.

Глава департаменту транспорту розповів, що спочатку в інспекції працювали лише дві людини, але тепер їх число збільшилося до шести. У майбутньому році штат інспекції продовжать розширювати і планують довести до 25 осіб.

Фото: Znaj.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить