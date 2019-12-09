Одеські паркувальні інспектори: як минули три місяці роботи інспекції

1686 штрафів за неправильну парковку на загальну суму в 768 тисяч гривень наклали співробітники одеської муніципальної паркувальної інспекції, яка почала свою роботу у вересні.

Про це повідомив директор департаменту транспорту мерії Одеси Олександр Ілько, пише Таймер.

Правда, в бюджет з цієї суми поки надійшло лише 274 тисячі гривень – інші штрафи поки не оплачено. Однак Ілько запевнив, що оплатити їх змусять: мовляв, з виконавчою службою налагодили взаємодію, і якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, то виконавці будуть накладати арешт на банківські картки та рахунки штрафника. Подібний прецедент, за словами Ілько, вже є.

Глава департаменту транспорту розповів, що спочатку в інспекції працювали лише дві людини, але тепер їх число збільшилося до шести. У майбутньому році штат інспекції продовжать розширювати і планують довести до 25 осіб.

Фото: Znaj.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!