Одеські медики розповіли, яких правил мають дотримуватися пацієнти з COVID-19 на самоізоляції

Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно на дому.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта та його контактних осіб за телефоном, а також можуть здійснювати відвідування на дому з дотриманням правил інфекційного контролю. Медики, які надають допомогу на дому, і контактні особи пацієнта обов’язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне лікування на дому суворо заборонене, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень (похилий вік, цукровий діабет, серцево-судинні та інші хронічні захворювання).

Також лікування в стаціонарі потребують пацієнти з середньотяжким і тяжким перебігом захворювання, що характеризується утрудненням дихання, високою температурою, що не збивається, шлунково-кишковими симптомами, порушенням свідомості.

При лікуванні пацієнта з легким перебігом COVID-19 на самоізоляції вдома слід дотримуватися таких правил:

1. Розмістіть пацієнта у добре провітрюваному приміщенні.

2. Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.

3. Варто максимально обмежити переміщення пацієнта по квартирі.

4. Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

5. Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом.

6. Мийте руки з милом після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням.

7. Після миття рук витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.

8. Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

9. Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття рукавичок слід вимити руки.

10. Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремому контейнері (пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

11. Уникайте обміну предметами особистого користування (постільною білизною, рушниками, посудом, щітками, сигаретами тощо). Посуд після індивідуального використання слід мити з мийним засобом.

12. Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в приміщеннях, а також ванну кімнату і туалет засобами побутової хімії.

13. Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки.

14. Люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень. В Одесі організовано взяття біоматеріалів на дому мобільними бригадами.

15. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), з ним слід поводитися, як з підозрілим на захворювання COVID-19.

Всі, хто мешкає в квартирі з пацієнтом, є контактними особами. Діагноз COVID-19 може бути підтверджений лише лабораторними методами діагностики. Самоназначення лікарських препаратів неприпустимо!

Фото: 24 канал

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