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Новости Одессы и Одесской области

Одеські комунальники розповіли, у скількох бюветах вода відповідає нормам

Одеські комунальники розповіли, у скількох бюветах вода відповідає нормам

На території Одеси розташовано 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Аналіз якості артезіанської води в бюветах «до» і «після» очищення виконується державним підприємством «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (ДП УНДІ МТ). Згідно з угодою між комунальним підприємством «Сервісний центр» і ДП УНДІ МТ, дослідження підземної і очищеної води проводяться 1 раз на місяць.

У липні 2019 року було проведено санітарно-хімічні дослідження проб підземних вод і очищеної питної води з бюветних комплексів на території Одеси.

Так, за результатами проведених мікробіологічних досліджень очищена питна вода з усіх бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам питної води.

Всі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб.м води на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.

Нагадаємо, в Одесі з’явився новий бювет.

Фото: Одесса-медиа

 

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