Одеські інспектори з паркування тепер мають більше повноважень

Одеський міськвиконком під час учорашнього засідання розширив повноваження інспекторів, які контролюють дотримання автовласниками правил паркування транспортних засобів.

Про це повідомив директор департаменту транспорту та зв’язку Одеської міської ради Олександр Ілько у відеокоментарі.

Як розповів директор департаменту транспортного комплексу, зв’язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько, інспекторам надано право штрафувати власників машин, які паркуються в безпосередній близькості від місць заправки акумуляторів електромобілів.

– Крім того, згідно з рішенням виконкому, інспектори вручатимуть приписи порушникам не в рукописному, як раніше, а вже в друкованому вигляді. Що радить технікою вони вже забезпечені, – уклав Олександр Ілько.

Фото: Класно. info

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