Одеські Бонні і Клайд позбавили свідомості чоловіка та пограбували його

Зайшовши за чоловіком, який повертався ввечері додому з роботи, у під’їзд, молодик вдарив містянина по голові, а, коли потерпілий впав, дівчина витягнула з його кишень телефон і гроші.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Отямившись, 30-річний чоловік звернувся по допомогу до співробітників Суворовського відділу поліції. За наданими потерпілим прикметами правоохоронці встановили підозрюваних. Вони виявилися місцевими жителями – неодноразово судимим за майнові злочини 27-річним одеситом та його 17-річною дівчиною. Свої дії зловмисники пояснили скрутним фінансовим становищем.

Слідчі повідомили обом про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж), а суд обрав їм запобіжний захід – чоловіку у вигляді тримання під вартою, а його спільниці – домашній арешт. Слідство триває.

Фото: pl.oblast.onlinе

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