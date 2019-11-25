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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область у лідерах за рівнем безробіття серед найнижчих

Одеська область у лідерах за рівнем безробіття серед найнижчих

Також область посіла дев’яте місце серед регіонів України за рівнем зайнятості.

Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області.

Середньомісячна кількість робочої сили у віці 15-70 років за I півріччя 2019 року склала 1079 тисяч чоловік. З цієї кількості 1013,1 тисяч осіб (58% від усього населення відповідного віку) були зайняті економічною діяльністю, а решта (65,9 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 58%, а серед населення працездатного віку – майже 68%.
Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років за I півріччя 2019 року склав 6,1%.

Фото: Українська правда. Життя

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