Одеська область у десятці регіонів-лідерів за сумою туристичних зборів

За 9 місяців 2019 року надходження від туристичного збору до державного бюджету України перевищили показники за весь попередній рік.

Про повідомляє Zrucno Travel.

З початку року бюджет поповнився майже на 127 мільйонів гривень за рахунок туристичного збору, що на 36 мільйонів більше, ніж за весь 2018 рік.

Особливо хороші показники – у Києва. З січня по вересень Київ зібрав понад 43 мільйони гривень турзбору. Це приблизно на 10 мільйонів гривень більше, ніж за весь попередній рік. У Львівській області приріст склав 35%. З січня по вересень регіон отримав більше 14 мільйонів гривень туристичного збору, та це на 4,5 мільйона більше, ніж за 9 місяців минулого року.

Крім того, в десятку регіонів-лідерів потрапили:

Одеська область – 12,9 мільйонів гривень (11,5 мільйона за 2018 рік),

Херсонська область – 6,1 міллінов гривень (3,6 мільйона гривень в 2018),

Київська область – 5, 9 мільйонів гривень (2,3 мільйона гривень в 2018),

Дніпропетровська область – 5,5 мільйона гривень (2,5 мільйона гривень в 2018),

Закарпаття – 5,4 мільйона гривень (3,8 мільйона гривень в 2018),

Харківська область – 4,8 мільйона гривень,

Запорізька область – 4,7 мільйона гривень,

Івано-Франківська область – 4,3 мільйона гривень.

Фото: vityag1.com.ua