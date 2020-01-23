Одесити стали частіше перевірятися на наявність ВІЛ-інфекції

У 2019 році в міських медзакладах Одеси обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів пройшли 31 913 осіб, що на 58% більше, ніж за попередній рік.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В Одесі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги пацієнти при відвідуванні сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ і протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Конфіденційність ВІЛ-позитивного статусу пацієнта гарантується.

Безкоштовне обстеження на ВІЛ також проводиться у всіх міських лікарнях, консультативно-діагностичних центрах, пологових будинках та жіночих консультаціях Одеси. Діагностичні тест-смужки закуплені за рахунок коштів муніципального бюджету.

У 2019 році в міських медзакладах Одеси обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів пройшли 31 913 осіб, що на 58% більше, ніж за попередній рік. Під час обстежень були виявлені 669 пацієнтів з ВІЛ-позитивним статусом, які підлягають медичному нагляду.

Із загальної кількості пацієнтів близько 90% взяті на диспансерний облік, з них 91% вже отримують антиретровірусну терапію в міському Центрі профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІДом. Таких високих показників вдалося досягти завдяки створенню в кожному медзакладі Одеси мультидисциплінарних бригад, які проводять значну роботу щодо направлення виявлених пацієнтів з ВІЛ до спеціалізованих закладів, а також завдяки швидкому призначенню АРТ-терапії.

Безкоштовне тестування на ВІЛ у міських медзакладах Одеси проводиться в рамках реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам і наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»). Програма дозволила підвищити доступність обстеження на ВІЛ для одеситів і своєчасність призначення антиретровірусної терапії людям з ВІЛ.

Успішна реалізація Програми дозволила Одесі наблизитися до досягнення цілей «90-90-90» глобальної ініціативи Fast Track Cities: не менше 90% ВІЛ-позитивних пацієнтів знають свій статус, 90% з них отримують антиретровірусну терапію, з них 90% мають невизначуване вірусне навантаження.

Лідерство міської влади Одеси в сфері боротьби з ВІЛ відзначено міжнародною нагородою #InYourPower, яка була вручена меру Одеси Геннадію Труханову за пріоритетну увагу і ефективну роботу в сфері протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу.

Фото: Kalushnews.city

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