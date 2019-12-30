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Новости Одессы и Одесской области

Одесити об’єдналися проти винищення пам’яток культурної спадщини міста

Одесити об’єдналися проти винищення пам’яток культурної спадщини міста

Одесити збирають підписи за створення урядової комісії з розслідування бездіяльності профільного управління Одеської міської ради, який погоджує масове знищення культурної спадщини.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Odesa incognita, пише УСІ.

Одесити обурені тим, що в останні роки почастішали знищення або перебудови декоративних елементів фасадів пам’яток архітектури, заміною старовинних вікон і дверей, а також знищенням старовинної бельгійської зупинки трамвая на Хаджибейській дорозі.

Мерія Одеси саботує захист охорони культурної спадщини міста. Профільне управління не відкрило жодної виробництва за нашими численними зверненнями. Просимо зупинити варварську вакханалію в Одесі і створити урядову комісію з розслідування бездіяльності профільного управління Одеської міської ради, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що на момент публікації новини під зверненням підписалися кілька десятків людей. Однак, перелік підписантів відкритий для всіх бажаючих.

Фото: Odesa incognita

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