Одесит продавав інформацію з баз даних банків та поштового перевізника

Кіберполіція припинила діяльність одесита, який розповсюджував інформацію з баз даних відомих українських банків та інших організацій.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Співробітники кіберполіції в Одеській області, спільно зі слідчими ГУНП та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3, викрили чоловіка, який здійснював продаж баз даних відомих українських банків, поштового перевізника, а також бази реєстрації автотранспорту та водійських посвідчень.

Фігурантом виявився 26-річний житель Одеси. Свою неправомірну діяльність одесит здійснював через популярний мессенджер: перебуваючи у спільноті, яка базується на тіньових послугах, публікував оголошення з пошуку та продажу баз даних у цій групі. Вартість такої послуги становила 1000 гривень.

Працівниками кіберполіції проведено обшук за місцем мешкання фігуранта та невідкладний обшук у автомобільному засобі на іноземній реєстрації. У ході обшуків було вилучено сім-карти, банківські карти, мобільний телефон та флеш-накопичувачі.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. За подібне правопорушення санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: Пресслужба

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