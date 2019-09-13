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Новости Одессы и Одесской области

Одесит босоніж пройшов 120 км узбережжям Чорного моря

Одесит босоніж пройшов 120 км узбережжям Чорного моря

Пройдену відстань мандрівник подолав за п’ять неповних днів.

Про це повідомляє Культурометр.

Одесит Сергій Гайдай пройшов 120 кілометрів босоніж уздовж лінії прибою. Його маршрут лежав від с. Приморське в Татарбунарському районі Одеської області до міста Чорноморськ.

Він йшов вздовж поки ще відносно диких місць відпочинку Одеської області. Зокрема, уздовж кордону заповідника Тузловські лимани, маловідомих в Одесі мальовничих курортів Росєйка і Катранка.

– Зняв взуття на пляжі на старті і одягнув тільки через 120 км, коли пляж закінчився – уперся в Чорноморську в камені, – підкреслив Сергій.

Сергій подолав 120 кілометрів за п’ять неповних днів, йшов в поодинці і ночував прямо на пляжі. Цей маршрут називають «Босоногий шлях». Його розробив киянин Дмитро Титаренко – засновник неурядової організації «Соціальна гармонія».

– З травня 2015 року цей маршрут є цілісним філософським шляхом, який необхідно проходити босоніж з усім необхідним для виживання інвентарем, – підкреслює Дмитро.

Фото: Сергій Гайдай

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