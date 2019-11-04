Одещина у переліку регіонів з найбільшою кількістю проблемних «довгобудів»

В Україні тривалий час існує проблема ошуканих інвесторів, які вклали свої гроші в будівництво, але, на жаль, досі не можуть повноцінно вступити в права власності.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

За офіційними даними облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об’єктів в Києві – 51, Київській (23) та Одеській (14) областях.

Про це сказала Міністерка розвитку громад та територій України Альона Бабак під час робочої зустрічі щодо розробки концепції проекту закону стосовно врегулювання питань «довгобудів» та шляхів вирішення проблем постраждалих інвесторів.

За її словами, виникнення «довгобудів» спричинили фінансові проблеми замовників, судові спори, майнові питання, кримінальні справи, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних документів, відсутність дозвільних документів та проектно-кошторисної документації тощо.

– Ми розуміємо, що сьогодні маємо напрацювати проект закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання. Наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке «довгобуд», немає переліку чи реєстру проблемних об’єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об’єктів від одного замовника будівництва іншому. Ці речі мають бути окреслені в законопроекті. Тож, враховуючи інформацію від постраждалих інвесторів та напрацьовані раніше концепції, Мінрегіон розробить проект закону і після 20 грудня винесе на обговорення експертів та інвесторів проблемних об’єктів будівництва, — сказала Альона Бабак.

Фото: Слово и Дело