Одещина має найнижчий показник по Україні за кількістю жінок-депутаток

Цього року у складі Верховної Ради – рекордна кількість жінок, але в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області гендерні показники протилежні.

Гендерні профілі областей України відобразили у проекті ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки» за фінансової підтримки Уряду Швеції.

Так, станом на І півріччя 2018 року в Одеській області 28 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), головами яких є 25 чоловіків та 3 жінки.

У 7 ОТГ кількість жінок-депутаток переважає кількість депутатів-чоловіків. Утім, у загальній кількості депутатів ОТГ чоловіків більше – 56,4% (400 депутатів), жінок – 41,6% (285 депутаток).

До депутатського корпусу Одеської обласної ради входить 84 особи. З них – 78 чоловіків (93%) та лише 6 жінок (7%). Це найнижчий показник по Україні.

В Одеській міській раді жінки-депутатки складають 23,4% від загального складу депутатів.

Також зазначено, що в Одеській області функціонують 22 заклади вищої освіти: з них 20 – державних та 2 – приватних. Всі заклади очолюються чоловіками.

Дані представлені станом на І півріччя 2018 року.

Фото: K.Fund Media