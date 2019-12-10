Одеса у трійці лідерів за поширенням корупції у медицині

Одеса, Чернівці та Харків стали лідерами всеукраїнського рейтингу за корупцією в медицині.

Про це свідчать результати п’ятого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Жителі 24 міст України в рамках дослідження відповіли на запитання “Доводилось (були змушені чи по добрій волі) робити подарунок, давати чи платити хабар представникам місцевої влади для отримання послуги чи документу?”.

За результатами відповідей, найвищий індекс корупційних випадків зафіксували у Чернівцях (0,9). На другому місці – Харків (0,8) і третя Одеса (0,7).

Найменше корупційних випадків зафіксовано у Хмельницькому, Тернополі, Маріуполі, Херсоні, Чернігові (у всіх цих містах індекс частоти корупційних випадків становить 0,4).

У дослідженні зазначається, що впродовж останніх п’яти років індекс частоти корупційних випадків демонструє динаміку до підвищення – з 0,5 у 2015 році до 0,6 у 2019 році.

Фото: Diet Doctor

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