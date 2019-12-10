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Новости Одессы и Одесской области

Одеса у трійці лідерів за поширенням корупції у медицині

Одеса у трійці лідерів за поширенням корупції у медицині

Одеса, Чернівці та Харків стали лідерами всеукраїнського рейтингу за корупцією в медицині.

Про це свідчать результати п’ятого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Жителі 24 міст України в рамках дослідження відповіли на запитання “Доводилось (були змушені чи по добрій волі) робити подарунок, давати чи платити хабар представникам місцевої влади для отримання послуги чи документу?”.

За результатами відповідей, найвищий індекс корупційних випадків зафіксували у Чернівцях (0,9). На другому місці – Харків (0,8) і третя Одеса (0,7).

Поширення корупції на місцях

Поширення корупції на місцях

Найменше корупційних випадків зафіксовано у Хмельницькому, Тернополі, Маріуполі, Херсоні, Чернігові (у всіх цих містах індекс частоти корупційних випадків становить 0,4).

Чи давали особисто хабара в медичних закладах?

Чи давали особисто хабаря в медичних закладах?

У дослідженні зазначається, що впродовж останніх п’яти років індекс частоти корупційних випадків демонструє динаміку до підвищення – з 0,5 у 2015 році до 0,6 у 2019 році.

Чи давали особисто хабара в медичних закладах?

Чи давали особисто хабаря в медичних закладах?

Фото: Diet Doctor

 

 

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