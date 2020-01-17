Одеса та область у лідерах кількістю новобудов, що вище 17 поверхів

Одеса друга після Києва за кількістю новобудов, що вище 17 поверхів

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів.

В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 квадратних метрів та проаналізували стан будівництва в регіонах.

Однак ідеться не лише про кількість, а й про якість. Зокрема, експерти відзначають якість містобудівної документації у таких містах, як Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль, наголошуючи, що містобудівні кадастри тут суттєво якісніші, ніж ті, які є, наприклад, у Києві.

За площею новостворених багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;

Київська область — більше 1 800 000 кв. м;

Львів — понад 1 100 000 кв. м;

Одеса — понад 950 000 кв. м;

Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.

За кількістю новобудов, що вище 17 поверхів:

Києві — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м;

Одесі — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м;

Київській області — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м;

Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м;

Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м;

Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м;

Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв.м.

А також за площею нових багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;

Київська область — більше 1 800 000 кв. м;

Львів — більше 1 100 000 кв. м;

Одеса — більше 950 000 кв. м;

Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.

Зазначимо, у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею більше 11 млн кв.м.

Фото: Недвижимость в Одессе

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!