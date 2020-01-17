Одеса та область у лідерах кількістю новобудов, що вище 17 поверхів

Одеса друга після Києва за кількістю новобудов, що вище 17 поверхів
Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.
Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів.
В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 квадратних метрів та проаналізували стан будівництва в регіонах.
Однак ідеться не лише про кількість, а й про якість. Зокрема, експерти відзначають якість містобудівної документації у таких містах, як Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль, наголошуючи, що містобудівні кадастри тут суттєво якісніші, ніж ті, які є, наприклад, у Києві.
За площею новостворених багатоквартирних будинків:
- Київ — більше 2 100 000 кв. м;
- Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
- Львів — понад 1 100 000 кв. м;
- Одеса — понад 950 000 кв. м;
- Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.
За кількістю новобудов, що вище 17 поверхів:
- Києві — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м;
- Одесі — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м;
- Київській області — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м;
- Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м;
- Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м;
- Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м;
- Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв.м.
А також за площею нових багатоквартирних будинків:
- Київ — більше 2 100 000 кв. м;
- Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
- Львів — більше 1 100 000 кв. м;
- Одеса — більше 950 000 кв. м;
- Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.
Зазначимо, у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею більше 11 млн кв.м.
Фото: Недвижимость в Одессе
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