Одеса та область потрапили до рейтингу прозорості серед міст та регіонів України

Про це під час презентації рейтингу «Прозорість та фінансове здоров’я міст та регіонів в Україні» в Укрінформі повідомив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Єгор Киян.

– Перша десятка прозорих міст: Хмельницький, Вінниця та Сєвєродонецьк. Також сюди увійшли міста Київ, Дніпро, Бахмут, Одеса, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, – зазначив Киян.

За його словами, рейтинг свідчить, що 48 із 50 міст покращили свою оцінку порівняно з попередніми рейтинговими показниками. Для створення рейтингу прозорості міст було досліджено 77 параметрів прозорості кожної міської ради. Бралися до уваги коефіцієнти: інформаційна політика, розпорядження майном територіальної громади, землекористування та будівельна політика, державні закупівлі, складання бюджету, адміністративні, комунальні та соціальні послуги тощо.

Також експерт презентував рейтинг прозорості обласних рад України.

Так, до першої десятки прозорих областей входять Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Волинська, Запорізька, Одеська, Київська, Івано-Франківська, Сумська та Чернігівська області.

Рейтинг “Прозорість міст та регіонів в Україні” спрямований на підвищення прозорості та на зниження рівня корупції в органах місцевого самоврядування шляхом розробки рекомендацій, що відповідають антикорупційним потребам українських муніципалітетів та обласних рад.

Фото: Укрінформ

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