Новости Одессы и Одесской области

З плакатами і прапорами: в Одесі молодь виступила на захист сімейних цінностей

З плакатами і прапорами: в Одесі молодь виступила на захист сімейних цінностей

Сьогодні, 30 серпня, на Соборній площі відбулася акція на захист сімейних цінностей в Україні.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це з місця події розповів наш кореспондент.

На площі зібралося близько 50 молодих осіб, більша кількість яких – чоловіки.

Дивіться більше фото у галереї:

IMG_3077
IMG_3071
IMG_3070
IMG_3066
IMG_3061
IMG_3059
IMG_3055
IMG_3054
IMG_3052
IMG_3043
IMG_3041
IMG_3036
IMG_3035
IMG_3030
IMG_3028
IMG_3020

Декілька присутніх мають прапори з надписами: “Традиція і порядок”. Є ті, хто захопив з собою плакати з лозунгами: “Існує тільки дві статі”,”Так, я натурал”, “Є родина – є країна”, “Традиційна родина – міцна Україна”.

– Сьогоднішній марш являється перш за все відповіддю ЛГБТ-прайду, в рамках якого має пройти або їх колона, або живий ланцюг. Ми сюди вийшли відстоювати традиційні і вічні цінності нашого народу, проти тих тенденцій, які нам намагаються нав’язати. Наше життя намагаються змінити і ми цього не хочемо, як і не хочемо подібного майбутнього для своїх дітей, – зазначив Ілля Попков, керівник одеського відділення політичної партії “Традиція і порядок”.

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить