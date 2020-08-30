З плакатами і прапорами: в Одесі молодь виступила на захист сімейних цінностей

Сьогодні, 30 серпня, на Соборній площі відбулася акція на захист сімейних цінностей в Україні.

Про це з місця події розповів наш кореспондент.

На площі зібралося близько 50 молодих осіб, більша кількість яких – чоловіки.

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Декілька присутніх мають прапори з надписами: “Традиція і порядок”. Є ті, хто захопив з собою плакати з лозунгами: “Існує тільки дві статі”,”Так, я натурал”, “Є родина – є країна”, “Традиційна родина – міцна Україна”.

– Сьогоднішній марш являється перш за все відповіддю ЛГБТ-прайду, в рамках якого має пройти або їх колона, або живий ланцюг. Ми сюди вийшли відстоювати традиційні і вічні цінності нашого народу, проти тих тенденцій, які нам намагаються нав’язати. Наше життя намагаються змінити і ми цього не хочемо, як і не хочемо подібного майбутнього для своїх дітей, – зазначив Ілля Попков, керівник одеського відділення політичної партії “Традиція і порядок”.

Фото: Артем Виноградов