Одеса потрапила до переліку міст, де найкраще починати ІТ-кар’єру

Роботодавці пропонують своїм айтішникам середню зарплату в 12 500 гривень.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на інформацію сайту Work.ua.

Рейтинг міст, в яких випускникам вишів та просто ентузіастам у сфері IT найкраще починати кар’єру очолив Київ. На даний момент роботодавці міста Київ намагаються закрити 2 558 IT-шних вакансій. Середня зарплата, яку київські роботодавці пропонують фахівцям, дорівнює 15 000 гривень.

На другому місці – Харків. Середня зарплата, яку пропонують IT-фахівцеві у Харкові, – 12 000 гривень. Найбільш високооплачуваною виявилася посада програміст PHP, до 80 000 гривень, а низько оплачуваною – контентника, в середньому 8 000 гривень. На момент створення рейтингу, харківські роботодавці перебували в пошуку 619 IT-шників.

Третє за перспективністю для галузі Information Technology українське місто – це Львів. Середня зарплата львівських IT-шників становить 13 500 гривень. Найвищі зарплати у програмістів PHP – до 54 000 гривень, а найнижчі у адміністраторів сайтів – в середньому 9 000 гривень. Зараз роботодавці відкрили 385 вакансії в категорії “IT, комп’ютери, інтернет” у Львові.

На четвертому місці – Дніпро. У Дніпрі інформаційні технології також активно розвиваються: в цьому мегаполісі розташовані офіси не менш, ніж 170 IT-компаній. У Дніпрі фахівцям зі сфери Information Technology обіцяють середню зарплату в 12 000 гривень. Найбільше грошей пропонують Full stack developer, до 85 000 гривень, а найменше – верстальнику, в середньому 8 000 гривень. Щодо потреби у фахівцях Дніпро не поступається Львову і навіть трохи його переганяє. Зараз в Дніпрі шукають 511 IT-фахівців.

Популярність IT-компаній в Одесі на 5 місці серед інших міст України. Роботодавці “перлини біля моря” пропонують своїм айтішникам середню зарплату в 12 500 гривень. На різних посадах рівень зарплати коливається від 105 000 гривень у Back end розробників до 9 000 у адміністратора сайту (в середньому). На даний момент одеські IT-компанії шукають 402 фахівців.

Фото: NN

