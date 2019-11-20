Одеса має шанс отримати звання «Молодіжна столиця України»

Місто потрапило у десятку міст-фіналістів конкурсу.
Про це повідомляється на сторінці конкурсу «Молодіжна столиця України».
Вчора, 19 листопада, Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України» визначила 10 міст-фіналістів:
- Вінниця;
- Івано-Франківськ;
- Кременчук;
- Миколаїв;
- Одеса;
- Тернопіль;
- Умань;
- Харків;
- Хмельницький;
- Чернівці.
10 грудня відбудеться фінальний етап конкурсу. Делегації від міст-фіналістів за участі представників міської влади та молоді будуть аргументувати чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2020 року.
Фото: kirillovka.ks.ua