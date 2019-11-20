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Новости Одессы и Одесской области

Одеса має шанс отримати звання «Молодіжна столиця України»

Одеса має шанс отримати звання «Молодіжна столиця України»

Місто потрапило у десятку міст-фіналістів конкурсу.

Про це повідомляється на сторінці конкурсу «Молодіжна столиця України».

Вчора, 19 листопада, Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України» визначила 10 міст-фіналістів:

  1. Вінниця;
  2. Івано-Франківськ;
  3. Кременчук;
  4. Миколаїв;
  5. Одеса;
  6. Тернопіль;
  7. Умань;
  8. Харків;
  9. Хмельницький;
  10. Чернівці.

10 грудня відбудеться фінальний етап конкурсу. Делегації від міст-фіналістів за участі представників міської влади та молоді будуть аргументувати чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2020 року.

Фото: kirillovka.ks.ua

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