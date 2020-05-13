Очільник Одеської облдержадміністрації звільнив свого заступника

Остаточною причиною звільнення Віталія Свічинського стала затримка доплат медикам.
Про це у Facebook повідомив сам голова Одеської ОДА Максим Куций.
– Ще в минулу п’ятницю прийняв рішення щодо звільнення заступника Віталія Свічинського, який відповідав за соціальний та медичний напрямок й не впорався з поставленими задачами, – зазначив Куций.
Як виявилося, останньою краплею стали затримки із доплатами медикам «швидкої». За словами голови ОДА, держслужбовець знав про це, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему.
– Минулого тижня я попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат та недбале ставлення до роботи. В п’ятницю рішення було прийнято, але пан Свічинський попросив відтермінувати до вівторка, аби він отримав всі розрахунки. Ви знаєте, що я не прихильник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень та ганьби. Але тут, ймовірно, спрацював «передвиборчий фактор» — намагання протистояти державним структурам, роботу яких сам не зміг виконувати, – додав голова Одеської ОДА.
Фото: Суспільне