﻿ Очередные отключения света запланированы сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

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Очередные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Очередные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Для проведения плановых ремонтных работ свет будут отключать в разных районах города.

С 9 до 17 часов запланировано отключение электроэнергии в жилых домах по таким адресам:

  • Дворянская ул.,  25, 21, 27, 22, 20, 18
  • Катаева пер.,  8
  • Клубничный пер.,  13, 8а
  • Коблевская ул.,  2, 8, 2/4, 24, 6
  • Комитетская ул.,  3, 10А, 21, 12, 8/10, 10б, 7/9
  • Нежинская ул.,  37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 53
  • Посмитного ул., 5, 3, 10/121, 7, 7А
  • Семафорный пер.,  4
  • Семинарская ул.,  26/28, 11, 15в, 15, 15б, 13, 24а, 24Б, 24, 18, 1820, 18/20
  • Тенистая ул.,  28, 24, 26, 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24, 24А, 24, 28, 24А
  • Хрустальный пер.,  1А, 1/2, 1/1, 1/8-9
  • Черноморского Казачества ул.,  171, 173/1, 173, 167, 98, 169.

Фото: Корреспондент.

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