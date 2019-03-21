﻿ Очередные отключения света запланированы сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

Для проведения плановых ремонтных работ свет будут отключать в разных районах города.
С 9 до 17 часов запланировано отключение электроэнергии в жилых домах по таким адресам:
- Дворянская ул., 25, 21, 27, 22, 20, 18
- Катаева пер., 8
- Клубничный пер., 13, 8а
- Коблевская ул., 2, 8, 2/4, 24, 6
- Комитетская ул., 3, 10А, 21, 12, 8/10, 10б, 7/9
- Нежинская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 53
- Посмитного ул., 5, 3, 10/121, 7, 7А
- Семафорный пер., 4
- Семинарская ул., 26/28, 11, 15в, 15, 15б, 13, 24а, 24Б, 24, 18, 1820, 18/20
- Тенистая ул., 28, 24, 26, 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24, 24А, 24, 28, 24А
- Хрустальный пер., 1А, 1/2, 1/1, 1/8-9
- Черноморского Казачества ул., 171, 173/1, 173, 167, 98, 169.
Фото: Корреспондент.
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