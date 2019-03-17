﻿ Очередная стройка развернулась на склоне на 13-й станции Б. Фонтана - Одесская Жизнь

На сей раз на склоне вдоль Фонтанской дороги “возводят” деревянные “номера” с видом на море.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Наталья Ситаль. Правда, кто хозяин этого строения – пока неизвестно, как и то, есть ли у него разрешение на это строительство. В комментариях под постом одесситы возмущаются тем, как именно возводятся номера и высказывают опасения, что сооружение может сползти вниз и могут пострадать люди, а также о пожароопасности объекта.

Фото: Наталья Ситаль в Фейсбук