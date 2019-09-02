«Оцениваю себя на «семерочку»: после боя Ломаченко встретился с фанатами в Одессе

В ночь на 2 сентября одесситов ждал приятный сюрприз ко Дню города. В Одессу после боя прилетел чемпион мира по версии WBC Василий Ломаченко. В аэропорту его встретили фанаты. Боксер не так уж много времени смог уделить поклонникам. Но все, кто приехал ради сэлфи со звездой, его получили. Не поскупился Супер-Вася и на автографы. В свою очередь, поклонники никак не хотели расставаться с фаворитом. Шли за боксером, беседуя, пока тот не сел в джип, на котором за ним приехали.

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерсой организации) Василий Ломаченко на днях одержал победу над британцем Люком Кэмпбеллом в Лондоне. После этого его признали чемпионом мира по боксу в легком весе – на этот раз по версии WBC (Всемирного боксерсого совета). Пояс, который спортсмен получил, уже третий на его счету.

Чемпион мира прибыл в 2:08. В зале ожидания аэропорта собралось с полсотни человек.

Когда объявили посадку, все стали с нетерпением высматривать из толпы любимца. Но тот все не появлялся.

Так Ломаченко ждали около 40 минут, хватаясь за камеры и телефоны каждый раз, как кто-то выходил. В итоге оказалось, что Василий просто решил сразу выйти на улицу. Но, видимо, кто-то сообщил боксеру о том, что его встречают, так как обойдя здание, он все же вошел в холл. Огорошил подуставших от долгого ожидания и почти что спящих на ходу фанатов, крикнув со спины: «Это вы меня тут ждете?». Появился он в спортивном костюме и, несмотря на глубокую ночь, в темных очках.

Буквально за несколько секунд боксера окружили.

– Я очень рад, что вернулся, сейчас вот из Одессы сразу еду домой — в Белгород-Днестровский, – кратко поведал чемпион. – Ну, что я чувствую после победы? Эмоции, конечно, есть, хотя они уже, конечно, поутихли — все-таки сутки прошли.

Эксперты во время поединка Ломаченко-Кэмпбелл насчитали около полутысячи ударов со стороны украинца. Тем не менее, нельзя было сказать, что Кэмпбелл сильно сдавал позиции. Впрочем, в терминале, пока ждали, некоторые фанаты говорили, что тот специально «не дожимал» Кэмпбелла. А сам чемпион пояснил: мол, вел себя на ринге так, как позволял противник.

– В этом бою я себя из десяти оцениваю где-то на «семерочку», – откровенничал спортсмен. – В каждом моем поединке есть недочеты. Над ними я потом работаю. Но в целом все шло по плану, и я сделал все, что нужно. Пояс – у меня. А главное – без серьезного вреда для здоровья.

Боксер поделился, что на этом останавливаться не собирается, его цель — стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Для этого ему еще не достает пояса IBF (Международной боксерской федерации), который сейчас присвоен Ричарду Комми.

Кстати, у Комми назначен бой на 14 декабря с Теофимо Лопесом. А с тем, кто победит, сразится Ломаченко, вызвав его на ринг.

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