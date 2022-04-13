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Обстрел железной дороги: 17 поездов, в том числе один одесский, задерживаются

Обстрел железной дороги: 17 поездов, в том числе один одесский, задерживаются

В ночь на 13 апреля российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

Об сообщил глава «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Тем не менее, из соображений безопасности, были изменены маршрут и график для 17 поездов.

Из-за обстрела поезда задерживались на участке Шепетовка-Бердичев.

Наибольшее отклонение от графика составило 7 часов 23 минуты.

В «Укрзалізниці» опубликовали список поездов, которые двигаются з задержкой:

  • №77 Одесса-Ковель
  • №95 Киев-Рахов
  • №149 Киев-Ивано-Франковск
  • №91 Киев -Львов
  • №29 Киев -Ужгород
  • №7 Киев-Черновцы
  • №30 Ужгород-Киев
  • №96 Рахов-Киев
  • №44 Ивано-Франковск-Киев
  • №2 Ивано-Франковск-Харьков
  • №142 Львов-Лозовая
  • №130 Ивано-Франковск-Кременчуг
  • №98 Ковель-Киев
  • №18 Ужгород-Харьков
  • №97 Киев -Ковель
  • №232 Львов-Днепр
  • №14 Солотвино-Киев
  • №716 Перемышль-Киев
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Редакция ПРОФИЛЬ

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