Обстрел железной дороги: 17 поездов, в том числе один одесский, задерживаются

В ночь на 13 апреля российские оккупанты обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.
Об сообщил глава «Укрзалізниці» Александр Камышин.
Тем не менее, из соображений безопасности, были изменены маршрут и график для 17 поездов.
Из-за обстрела поезда задерживались на участке Шепетовка-Бердичев.
Наибольшее отклонение от графика составило 7 часов 23 минуты.
В «Укрзалізниці» опубликовали список поездов, которые двигаются з задержкой:
- №77 Одесса-Ковель
- №95 Киев-Рахов
- №149 Киев-Ивано-Франковск
- №91 Киев -Львов
- №29 Киев -Ужгород
- №7 Киев-Черновцы
- №30 Ужгород-Киев
- №96 Рахов-Киев
- №44 Ивано-Франковск-Киев
- №2 Ивано-Франковск-Харьков
- №142 Львов-Лозовая
- №130 Ивано-Франковск-Кременчуг
- №98 Ковель-Киев
- №18 Ужгород-Харьков
- №97 Киев -Ковель
- №232 Львов-Днепр
- №14 Солотвино-Киев
- №716 Перемышль-Киев