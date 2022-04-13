Обстрел железной дороги: 17 поездов, в том числе один одесский, задерживаются

49-й день войны: что происходит на фронтах Оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 13 апреля 2022 по российскому вторжению ПОДРОБНЕЕ

В Одессе открылась выставка детских рисунков из разных стран в поддержку Украины С 12 по 15 апреля в Одессе проходит выставка «Дети мира — для Украины». Эти рисунки – особенные. Их рисовали дети из разных уголков мира – Великобритании, США, Индонезии, Грузии, Италии и посвятили Украине и украинцам. ПОДРОБНЕЕ

«Быть там, где надо»: история одесского волонтера Наталья Штагер родилась в Ужгороде. В Одессе живет три года. Замужем, дочери семь лет. Она волонтер одесского Благотворительного фонда «Добрый самарянин», который сейчас стал настоящим Штабом добра на Молдаванке. ПОДРОБНЕЕ