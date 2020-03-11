Общежития ОНУ остались без тепла и горячей воды: студенты устроили креативную акцию протеста

Студенты Одесского университета им.Мечникова, которые проживают в общежитиях, возмущены преждевременным отключением отопления и горячей воды. Они устроили “похороны” горячей воды, а также запустили ироничный флешмоб в соцсетях.

Студенты собрались в общежитии №4 на улице Довженко и сопровождали гроб с надписью “Горячая вода” со свечами и траурной музыкой. Это действо они записали на видео и опубликовали в соцсетях.

Gepostet von Женя Юраш am Dienstag, 10. März 2020

Кроме того, они снимают и другие забавные ролики на тему отсутствия горячей воды.

Gepostet von Женя Юраш am Dienstag, 10. März 2020

Gepostet von Женя Юраш am Dienstag, 10. März 2020

Студенты также соревнуются в оригинальных мемах:

Глава студенческого профкома ОНУ Евгений Юраш на своей странице в Facebook сообщил, что студентам приходится греть воду в ведрах с помощью кипятильника, электроплит, хотя это нарушает пожарную безопасность. По его словам, в прошлом году в общежитиях уже были случаи ожогов. Студентам приходится носить кипяток с 9-го на 1-й этаж в душевую, где температура воздуха менее 15 градусов. “И это во время эпидемии гриппа! И это в одном из лучших университетов страны! И это в XXI веке!”, – добавил Евгений Юраш.

У студентов возникает вопрос к администрации вуза: зачем принимать в университет, если нет возможности обеспечить студентов элементарными условиями в соответствии с санитарными нормами и действующим законодательством.

Профком ОНУ намерен в очередной раз обратиться к ректору с требованием о включении горячей воды и отопления в общежитиях университета. Кроме того, студенты намерены обратиться к премьер-министру Украины и в Министерство образования и науки.

Фото и видео со страницы Евгения Юраша в Facebook

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