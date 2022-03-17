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Обращайтесь со всеми проблемными вопросами: в Одесской области начинает работать круглосуточная горячая линия

Обращайтесь со всеми проблемными вопросами: в Одесской области начинает работать круглосуточная горячая линия

С 18 марта будет работать областная круглосуточная горячая линия «Ми на зв`язку/Мы на связи / We are in touch». С чем и как туда обращаться одесситам?

 С 18 марта будет работать областная круглосуточная горячая линия «Ми на зв`язку/Мы на связи / We are in touch». С чем и как туда обращаться одесситам?

Рецепты

Как сообщает спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, распоряжением главы ОВА Максима Марченко от 17.03.2022 в Одесской области создана и начинает работать с 18 марта 2022 года круглосуточная областная горячая линия «Мы на связи», на которую можно обращаться со всеми проблемными вопросами.

«В условиях военного времени возникает немало проблемных вопросов, которые связаны с работой различных служб. Ни один житель Одесской области не должен остаться без внимания и мы будем работать над ним, чтобы каждый вопрос был рассмотрен и решен», — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Тефоны горячей линии «Ми на зв`язку/Мы на связи / We are in touch»:

  • +38 095-548-17-59
  • +38 093-546-56-67
  • +38 098-847-69-81
  • +38 048-705-70-49
  • +38 048-705-70-59
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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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